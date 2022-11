"Nasze zjednoczenie to nasza siła" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przedstawiciele władz miasta, województwa, duchowni, radni, parlamentarzyści i mieszkańcy Szczecina uczcili 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Miejskie obchody odbyły się na placu Szarych Szeregów przed popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Zebrani złożyli tam kwiaty.- W kontekście ataku Rosji na Ukrainę i toczącej się tam wojny ważnym jest, byśmy byli wszyscy zjednoczeni pomimo różnych podziałów politycznych i partyjnych, bo nasze zjednoczenie to nasza siła. Jeżeli będziemy rozdrobnieni, to wróg, który jest na wschodniej granicy może to bardzo szybko wykorzystać. Na to nie możemy pozwolić - podkreślił Krzysztof Romianowski, szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości.- Dziś jest jeden z najważniejszych dni dla Polski i dla Polaków; świętowanie naszej niepodległości. Myślę, że dobrze, by każdy tu był bądź w jakiś inny sposób - dla siebie odpowiedni - godny dla Polski ten dzień uhonorować i świętować - dodał Przemysław Słowik, radny Rady Miasta Szczecin.Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów.