Święto Niepodległości w Radiu Szczecin. Zagrała Orkiestra Wojskowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Robert Stachnik Realizacja Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin]

Wykonuje muzykę marszowo-paradną, rozrywkową, a także patriotyczno-religijną i marynistyczną. Orkiestra Wojskowa ze Świnoujścia zagrała w Studiu Koncertowym S-1 im. Jana Szyrockiego.

To dla nas ogromny zaszczyt, że w tak ważnym Dniu, jakim jest 11 listopada mogliśmy wystąpić w Polskim Radiu Szczecin - powiedział dowódca kapelmistrz orkiestry, kapitan Grzegorz Rudnik.



- Pierwsza część była patriotyczna, w której wykonaliśmy marsze wojskowe, takie jak "Szlakiem Brdy", "Wizja Szyldwacha" czy "Dywizjon 303". To są bardzo lubiane kompozycje, które rozbrzmiewają nie tylko podczas świąt. W drugiej części zaproponowaliśmy również znane na całym świecie utwory, takie jak chociażby "Klezmer Carnival" Philipa Sparke'a, "Bessarabyanke", "Get a way", "One moment in time" i "Caravan" Duke'a Ellingtona. Cieszymy się bardzo, że publiczność tak gorąco przyjęła nasz koncert - podsumował kapitan Rudnik.



Z Orkiestrą Wojskową - działającą w Świnoujściu od 1964 roku - zaśpiewała Tatiana Kopala.