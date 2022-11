Stargard dla Niepodległej [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Przy pomniku Stargardzianie Ojczyźnie, w Kolegiacie oraz na Rynku Starego Miasta świętowano w Stargardzie 104. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. 35-kilometrową trasę rajdu pokonali rowerzyści, natomiast w Parku Chrobrego odbył się Bieg pod hasłem "Stargard dla Niepodległej".

Uroczystym apelem stanu osobowego Garnizonu Stargard uczczono 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.



Tegoroczne obchody narodowego święta cieszyły się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Stargardu, licznie obecnych zarówno w Kolegiacie podczas mszy w intencji Ojczyzny, jak i na Rynku Starego Miasta w trakcie uroczystości niepodległościowych.



Tłumny udział mieszkańców w tegorocznych obchodach święta niepodległości szczególnie przykuwał uwagę. Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej jest zdania, że to dowód na rosnące znaczenie pojęcia wolności - szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie.



- Pokazuje, że mieszkańcy Stargardu również rozumieją potrzebę kultywowania patriotyzmu. Nie pamiętam, od kilku lat nie było tu tylu. Po badaniach opinii widać, że Polacy in gremio w pełni popierają politykę rządu polegającą na zwiększeniu wydatków na obronę narodową, żeby zachować prawo do dysponowania swoim państwem.



Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony podkreślił też, że niebawem zobaczymy pierwsze efekty realizowanego przez MON programu modernizacji Sił Zbrojnych.



Obok Garnizonu Stargard rolę współorganizatora Dnia Niepodległości powierzono również Miastu. Rafał Zając, prezydent Stargardu podkreśla również wyjątkowo liczny udział mieszkańców w tegorocznych obchodach narodowego święta.



- Ten bestialski atak i wojna w Ukrainie musi powodować refleksję i powoduje. Wielu ludzi chce choćby w ten sposób, poprzez publiczne, wspólne uczestnictwo pokazać swoją solidarność. Przywiązanie do idei niepodległości i wolności. Myślę, że wartość wolności znamy, ale są chwile, gdy ją na nowo doceniamy i to jest taki moment - powiedział prezydent Stargardu.



Dużą popularnością cieszył się również pokaz sprzętu wojskowego na Rynku Starego Miasta. W specjalnym punkcie Garnizonu Stargard zainteresowani zawodową służbą mogli poznać natomiast zasady rekrutacji. W obchodach Święta Niepodległości uczestniczyli też aktywnie uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego, prezentując swe umiejętności na Staromiejskim Rynku.



Tegoroczne obchody narodowego święta kończył koncert "Dla Niepodległej" w kościele pod wezwaniem Św. Ducha.