Inspekcja handlowa skontroluje składy węgla w województwie zachodniopomorskim. Kontrole zlecił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urzędnicy sprawdzą ceny surowca i czy nie dochodzi do zmów cenowych, a także legalność działania punktów - mówił Tomasz Chróstny, prezes UOKiK-u.- Sytuacja na rynku węgla rodzi wątpliwości, co do niezależności ustalania cen przez indywidualnych przedsiębiorców. Zebrane w ramach kontroli dane posłużą do monitorowania, czy wśród sprzedawców nie dochodzi do zmów cenowych. Będziemy stanowczo reagować na każdy taki przypadek, których skutkiem jest wzrost ceny węgla i tym samym kosztów ogrzewania domów przez Polaków - mówił Chróstny.Kontrole odbędą się w całym kraju o potrwają do końca roku.