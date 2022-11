Fot. pixabay.com / MabelAmber (CC0 domena publiczna)

Będą przerwy w działaniu latarni ulicznych w gminie Moryń.

Jak informują urzędnicy, będą one wyłączane od godz. 23:30 do 5:00 rano. Zmiany wejdą w życie w poniedziałek.



Władze gminy tłumaczą, że to z powodu rosnących cen prądu i dodają, że podskoczyły one kilkukrotnie.