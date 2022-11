Ukraińcy uzyskali polskie obywatelstwa [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

- To jest wyraz suwerenności, że osoby ze Wschodu przyjeżdżają do Polski i chcą tworzyć państwo - tak poseł PiS Leszek Dobrzyński odnosił się na naszej antenie do nadania polskiego obywatelstwa imigrantom, uciekającym przed wojną na Ukrainie.

Akty nadania miały miejsce w Narodowe Święto Niepodległości przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie.



- Teraz będą należeć do naszej społeczności, witamy ich z otwartymi ramionami - dodaje Dobrzyński: - Istnieje obok Ukrainy, która jest w ogniu walki. Państwo, które z jednej strony pokazuje swoją siłę, swoją sprawczość, ale też wyciąga pomocną dłoń, fizycznie pomagając walczącemu obok bratniemu narodowi.



- Polskie obywatelstwo da mi wiele możliwości - mówi 17-letnia Valeria, która w Szczecinie mieszka od 7 lat: - Głosowanie w wyborach uważam, że jest bardzo ważne. Pomoże mi to również w nauce. To moja druga, mała ojczyzna. Czuję się przywiązana do tego miejsca i myślę, że ciężko byłoby mi wyjechać stąd...



Podczas obchodów Święta Niepodległości w Szczecinie polskie obywatelstwa wręczono siedmiu osobom.