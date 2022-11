Muzyk ze Świnoujścia potrzebuje naszej pomocy

Teraz o graniu i muzyce, ale przede wszystkim o... wspieraniu muzyka. Patryka Jamroza ze Świnoujścia mogliście słyszeć podczas festiwalu pt. "Gramy" Radia Szczecin. W 2007 roku jego zespół Jamajsky Natural zdobył nagrodę publiczności.

Już wówczas Patryk miał problemy z nadwagą, bo jako dziecko zachorował na poświnkowe zapalenie opon mózgowych, a efektem było uszkodzenie hormonów przysadki mózgowej.Od tego momentu Patryk ciągle tyje, jednak w czasie epidemii sytuacja się pogorszyła do tego stopnia, że muzyk obecnie waży 240 kilogramów - dlatego zbiera na operację zmniejszenia żołądka. Tej refundowanej... mógłby nie doczekać.- W dniu dzisiejszym nie będę dla was śpiewał, ale chciałbym poprosić o pomoc. Stałem się niemobilny, a na operację trzeba czekać długi czas, którego mogę już nie mieć... Poderwałem się więc ostatni raz do lotu i chcę was prosić o pomoc, abym mógł wrócić do życia, rodziny i muzyki - apeluje Patryk.Potrzeba blisko 30 tys. zł, na ten moment udało się uzbierać 11 tys. zł. Internetowa zbiórka trwa na zrzutka.pl pod hasłem "Złapmy oddech dla Patryka" Muzyk ma również chore nerki, boreliozę i cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, a także problemy krążeniowe i bezdech senny.