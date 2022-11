Kamil Grosicki gotowy na MŚ w Katarze

Kamil Grosicki, po niedzielnym meczu Pogoni Szczecin w Radomiu z Radomiakiem, pojedzie do Warszawy na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Świata w Katarze.

Pomocnik Dumy Pomorza znalazł się w 26-osobowym składzie kadry trenera Czesława Michniewicza na Mundial, który rozpocznie się 20 listopada.Biało-czerwoni, w grupie C finałowego turnieju, zagrają z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną.Dla 34-letniego pomocnika Pogoni będą to drugie w karierze Mistrzostwa Świata. Cztery lata temu był w kadrze trenera Adama Nawałki na Mundial w Rosji. Kamil Grosicki nie ukrywa zadowolenia z drugiego w karierze udziału w piłkarskich Mistrzostwach Świata.- Cieszę się, że zostałem powołany na wielki turniej, jakim są Mistrzostwa Świata. To chyba jest marzenie każdego chłopaka, który zaczyna gdzieś swoją karierę. Cieszę się, że jako wychowanek Pogoni, pojadę na Mundial. Za dużo tych piłkarzy Pogoni w reprezentacji Polski ostatnio nie było. Cieszę się więc, że jadę i mam nadzieję, że pomogę reprezentacji w osiągnięciu jak najlepszych wyników - podkreśla Grosicki.Kamil Grosicki jest drugim po Radosławie Majdanie wychowankiem Pogoni, który wystąpi w Mistrzostwach Świata, ale jako pierwszy z wychowanków zagra w Mundialu, będąc piłkarzem szczecińskiego klubu.Piłkarzem Pogoni, grającym w Mistrzostwach Świata w Meksyku w 1986 roku, był Marek Ostrowski, ale zmarły pięć lat temu zawodnik nie był wychowankiem szczecińskiego klubu.