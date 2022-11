Napełnij Torbę Charytatywną dla potrzebującego

W kościołach od dziś można odbierać Torby Charytatywne, które po wypełnieniu artykułami pomogą potrzebującym.

To jedna z inicjatyw przypadających na trwający w Kościele Katolickim Światowy Dzień Ubogich.Ksiądz dr Krzysztof Łuszczek, rzecznik Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej zachęca do włączenia się w uczynki miłosierdzia. - Do naszych parafii dotarły papierowe torby, które możemy wypełnić darami dla ubogich, przede wszystkim chemią, środkami higienicznymi, a także żywnością o przedłużonej ważności - tłumaczy dr Łuszczek.A co stanie się z darami? - Te torby w części zostaną w parafii, jeżeli będzie taka potrzeba. Po części wrócą też do Caritas Archidiecezjalnej, aby z poziomu centralnego móc te torby rozdzielać dla potrzebujących - dodaje ks. dr Łuszczek.Torby są w parafiach, ale szczegóły akcji również na stronie caritas.szczecin.pl.