Goście RS: Święto Niepodległości coraz częściej łączy zamiast dzielić

W dobie wojny na Ukrainie powinniśmy jeszcze bardziej pamiętać, szanować i czcić dzień 11 listopada w całym kraju - tak goście "Kawiarenki Politycznej" w Radiu Szczecin odnosili się do obchodzonego w piątek Narodowego Święta Niepodległości.

Wolność nie jest dana na zawsze. I obecna wojna za wschodnią granicą jest tego przykładem - mówi Artur Szałabawka, poseł PiS: - Mamy za naszymi granicami pełnowymiarową wojnę z putinowskim najeźdźcą. Tym bardziej ważne jest przypominanie o tym, że ta wolność, niepodległość nigdy nie jest dana na zawsze i musimy ją pielęgnować - poprzez tradycję i historię.Z każdym rokiem przed polskimi domami jest wywieszanych coraz więcej biało-czerwonych flag - dodaje Artur Łącki, poseł PO: - Ludzie chcą to święto celebrować i wiedzą jak je celebrować. Zdają sobie sprawę, że jest to nasze największe narodowe święto. Wywieszają flagi i się po prostu cieszą...Warto pielęgnować polski patriotyzm od najmłodszych lat - zaznacza Jarosław Rzepa, poseł PSL: - Coraz częściej nauczyciele, dyrekcje szkół zwracają uwagę na to, aby pielęgnować przejawy tego patriotyzmu. Młode pokolenie jest szansą na to, że kiedyś to będzie po prostu bardzo dla nas naturalne.Polacy patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie mają coraz większą świadomość tego za jaką cenę zdobywa się wolność - podkreśla Jakub Pyżanowski, z partii Republikańskiej: - Myślę, że przez ten tegoroczny kontekst, czyli trwającą wojnę na Ukrainie, Polacy tym bardziej dostrzegają wartość, jaką jest niepodległość.11 listopada świętowaliśmy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.