Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Fot. www.sar.gov.pl.

Patrol Straży Granicznej po godzinie jedenastej odnalazł unoszące się zwłoki w Morzu Bałtyckim w okolicach Mrzeżyna. Ciało dryfowało około cztery kilometry od linii brzegowej.

Jednostka SAR została zadysponowana do wyłowienia zwłok znajdujących się w morzu. O czym mówi Rafał Goeck - rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. - Zostaliśmy zadysponowani do ciała, na określoną przez straż pozycję, po przybyciu na miejsce nasi ratownicy, po ustaleniach z policją oraz prokuratorem podjęli ciało osoby i przetransportowali je do portu w Mrzeżynie.



Ciało zostało przekazane policji i prokuraturze. Trwa ustalanie tożsamości wyłowionej z morza osoby.