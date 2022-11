Wielkie gotowanie w Szczecinie, czyli "Gęsina na św. Marcina"

Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin] Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin] Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Siedem zespołów kucharzy walczyło w miniony weekend w Szczecinie w konkursie kulinarnym w ramach akcji pt. "Gęsina na św. Marcina".

Konkurs już od 10 lat organizuje szczeciński oddział "Slow Food Polska" wraz z restauracjami z całego regionu.



Wśród laureatów w tym roku znalazł się zespół hotelu Seaside z Kołobrzegu. Jak mówią - szef kuchni Przemysław Staniek oraz Mateusz Reczek, ten konkurs to świetna okazja do zaprezentowania swoich umiejętności kulinarnych z gęsiną w roli głównej.



- Zrobiliśmy dwa zestawienia - żołądki gęsie na polencie z musem z gruszki i buraka. - W głównej mierze była to pierś z gęsi, marynowana w cukrze i soli. Do tego był mus z buraka i jabłka. - Użyliśmy całą gęś w tych daniach, więc została w stu procentach wykorzystana - opowiadają kucharze.



Akcja "Gęsina na św. Marcina" ma zachęcić Polaków do częstszego jedzenia tego mięsa - mówi Andrzej Buławki ze "Slow Food Szczecin": - Surowiec gęsina jest trudny, trzeba tę wiedze mieć, jak to zrobić. Broni się to pożywienie tradycyjne, jak gęsia nóżka czy pierś we własnym sosie lub z dodatkiem owoców.



Polska jest jednym z największych hodowców gęsi w Europie. 90 proc. mięsa eksportujemy do Niemiec. Roczna produkcja mięsa gęsiego w Polsce przekracza 50 tysięcy ton.