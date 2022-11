Dziś Światowy Dzień Cukrzycy

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

To choroba uznawana za epidemię XXI wieku, dziś obchodzimy Światowy Dzień Cukrzycy.

W tym roku odbywa się pod hasłem "Edukacja społeczna w obszarze cukrzycy dla ochrony jutra". Wszystko po to, by zwiększyć świadomość na temat tej choroby.



- Jest pięć głównych objawów, które powinny nas zaniepokoić - mówi dr hab. Magda Wiśniewska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie: - Oddawanie nadmiernych ilości moczu, zwykle więcej niż trzy litry dziennie. Do tego wzmożone pragnienie, oznaczające wypijanie więcej niż czterech litrów płynów dziennie, niezamierzona utrata masy ciała - nadmierne chudnięcie, przewlekłe zmęczenie, osłabienie i senność. Pojawia się także tendencja do zmian grzybiczych na skórze i błonach śluzowych.



Cukrzyca została uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych za pierwszą, niezakaźną epidemię na świecie w 2006 roku. To dlatego, że liczba chorych wzrasta w szybkim tempie, zarówno w krajach bogatych, jak i rozwijających się.