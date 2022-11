Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zapora na granicy z Rosją jest konieczna. Tak w "Rozmowach pod Krawatem" mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Leszek Dobrzyński wyjaśniał, że to niezbędne zabezpieczenie w świetle doniesień, które mówią o tym, że reżim Władimira Putina zamierza wykorzystać falę uchodźców do destabilizacji sytuacji w Polsce. Dobrzyński podkreślał, że nauczką był już kryzys na granicy z Białorusią.



- Mamy zdolność myślenia i przewidywania. To, co wydarzyło się na granicy białoruskiej - właśnie po takich krokach, czyli sprowadzeniu tych rozmaitych nazwijmy to turystów - wydarzy się również tam. Lepiej być zabezpieczonym niż potem obudzić się, jak to mówi pewne polskie przysłowie, z ręką w ta,kim nieeleganckim naczyniu - mówi Dobrzyński.



Decyzja o rozpoczęciu prac zapadła, kiedy okazało się, że Rosja ściąga do rejonu kaliningradzkiego uchodźców z Azji i Afryki.