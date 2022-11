Rusza Szlachetna Paczka. Kolejne rodziny czekają na pomoc

Ponad 70 rodzin w regionie czeka na pomoc przed świętami Bożego Narodzenia. Tyle zgłosiło się do tegorocznej edycji akcji "Szlachetna Paczka".

Najwięcej jest ich w Szczecinie. W ramach akcji każdy chętny może wybrać z bazy jedną rodzinę, dla której przygotowuje paczkę na święta. Przygotowane prezenty trafiają do potrzebujących w weekend cudów.- To jest super szlachetne, to jest sama przyjemność. - Dla mnie to jest piąty lub szósty rok, ponieważ pomagaliśmy przez całe technikum. - Jest coraz więcej ludzi i coraz więcej chce pomagać - mówią darczyńcy.Baza rodzin znajduje się na stronie szlachetnapaczka.pl