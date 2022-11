Fundacja Małych Stópek szykuje świąteczne akcje

Akcje przedświąteczne dla samotnych matek z dziećmi, seniorów, niepełnosprawnych i ubogich - organizuje Fundacja Małych Stópek.

I choć do świąt zostało jeszcze trochę czasu, to już można się rejestrować poprzez stronę internetową lub wybrać wybrany cel i przygotować pomoc materialną.Sztandarowa akcja przedświąteczna to "Paczuszka dla Maluszka", do udziału w której zachęca ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek: - Chociaż do świąt Bożego Narodzenia jeszcze trochę czasu, ale początek tej akcji to początek Adwentu. Akcja polega przede wszystkim na zbiórce artykułów kosmetycznych, także chemii gospodarczej dla domów samotnej matki w całej Polsce, dla hospicjów prenatalnych, czy dla domów dziecka.- Czas świąt to okazja, by zadbać o najuboższych - zapowiada Maria Drąg, rzecznik prasowy: - Fundacja Małych Stópek sporządza świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących domów pomocy społecznej, schronisk i noclegowni oraz dla ubogich podopiecznych parafialnych i zakonnych grup charytatywnych. W takiej paczce znajduje się kawa, czekolada, szampon i ciepłe skarpetki.Inne akcje to m.in. "Sakiewka św. Mikołaja" czy pomoc ubogim z DPS-ów, schronisk czy noclegowni. Szczegóły na stronie Fundacji Małych Stópek. Już można się rejestrować.