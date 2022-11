Kolejne miliony wsparcia na lokalne drogi w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad pięć milionów złotych trafiło lokalnych samorządów na poprawę dróg gminnych i powiatowych naszego regionu. Pieniądze przekazał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Najwięcej - bo aż 2 miliony 700 tysięcy złotych - otrzymał Powiat Łobeski. Pieniądze przeznaczone zostaną na przebudowę drogi między miejscowościami Łabuń Wielki i Iglice - mówi Renata Kulik, starosta Łobeski.



- Jest to odcinek około trzech kilometrów. Jesteśmy w trakcie przetargu, a po rozstrzygnięciu ruszamy z inwestycją. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku mieszkańcy, którzy od 20 lat czekają na tę drogę, będą mogli się z niej cieszyć - mówi Kulik.



Rządowe wsparcie na cztery inne inwestycje trafiło także do Powiatu Gryfińskiego oraz do miasta Stargard.