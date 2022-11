Uczniowie poznali życiorysy polskich bohaterów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Młodzież szczecińskich szkół podstawowych i średnich uczciła pamięć żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

Na pewno ogromnym przeżyciem było poznanie życiorysów bohaterów - mówi Patryk Mazur, jeden z uczniów.



- Wszystkim by się serce łamało, bo jednak oddawali życie za to, żebyśmy byli teraz wolnym krajem. Byśmy mogli mówić po polsku i uczyć się historii - mówi uczeń.



Spotkaniu towarzyszył występ Jacka Hałasa, który zapoznał młodzież z popularnymi w XIX wieku pieśniami dziadów wykonywanych na lirze korbowej. Jest to instrument zapomniany, dlatego chciałbym go pokazać młodym ludziom - mówi muzyk.



- Lira korbowa oraz dudy, to są jedyne dwa instrumenty, które zachowały pewną koncepcję budowania muzyki sprzed polifonii, czyli sprzed XVII wieku - mówi Hałas.



Wydarzenie zorganizował szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej.