Ponad 100 mieszkańców złożyło wniosek na zakup węgla w Stargardzie.

O zaświadczenie mogą ubiegać się osoby, które zadeklarowały, że piece węglowe są ich głównym źródłem ogrzewania - mówi mieszkaniec Stargardu Krzysztof Sosin. - Rząd dał takie możliwości zaopatrzenia w cenie do dwóch tysięcy złotych, bo jednak nas emerytów nie stać na płacenie 3,5-4 tys. złotych. A na zimę potrzeba 3-4 tony. Tyle przynajmniej ja spalam u siebie w domu.Zakładamy, że będą to trzy składy węgla w różnych częściach miasta - mówi Piotr Styczewski, rzecznik Urzędu Miejskiego w Stargardzie. - W tym roku w preferencyjnej cenie można zakupić 1,5 tony węgla i kolejne do 30 kwietnia przyszłego roku. To ma być preferencyjna cena określona na dwa tysiące złotych brutto za tonę.Wnioski można składać w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie, od poniedziałku do piątku od 8 do 16.