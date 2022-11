Mała liczba wniosków o tani węgiel. Miasto apeluje do mieszkańców

Władze Szczecina apelują, aby mieszkańcy zainteresowani kupnem taniego węgla składali wnioski o jego zakup. Dotychczas złożono ich 220.

Według szacunków, kupnem taniego węgla może być zainteresowanych nawet 10 tysięcy osób - mówi Paulina Łątka z Urzędu Miasta w Szczecinie.- To jest najlepszy moment, żeby w tej chwili zgłosić się po takie zaświadczenie. Procedura jest bardzo krótka. Składamy jeden wniosek, można go wypełnić na miejscu - mówi Łątka.Kupno taniego węgla jest na razie niemożliwe z przyczyn proceduralnych.- Dopóki nie zostaną podpisane umowy z tzw. podmiotami wprowadzającymi, czyli ze spółkami rządowymi, które będą ten węgiel dostarczały, ten surowiec nie może trafić do Szczecina - mówi Łątka.W Szczecinie zgłosiły się cztery firmy prywatne zainteresowane sprzedażą węgla po preferencyjnej cenie. Ma być on dostępny po 2000 złotych za tonę.