Tańszy węgiel w Świnoujściu w tym tygodniu

Dwa tysiące złotych za tonę węgla - tyle zapłacą mieszkańcy Świnoujścia za surowiec, który ma opalać ich domy zimą. Pierwsze dostawy tańszego węgla mają być zapewnione już w tym tygodniu.

Zaopatrzenie mieszkańców w węgiel zapewni miasto, a w jego sprzedaży i dystrybucji będzie pośredniczyła firma Węglobud.- Sama procedura kupna surowca na opał będzie bardzo prosta - mówi Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia. - Mieszkańcy, którzy zgłosili się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, będą mieli specjalne zaświadczenia. Będzie można udać się z nimi do Węglobudu i nabyć węgiel.Na ten moment trzeba będzie poczekać. - Jeszcze w tej chwili nie będzie można tego węgla kupić - mówi Sujka. - Na pewno będzie to zlokalizowane na Lewobrzeżu, ale nie jest jeszcze ustalone, kto jest dysponentem tego węgla do nas. Czekamy na te decyzje, które zapadną. Myślę, że w ciągu najbliższych dni będzie dostępny dla mieszkańców.Surowiec na plac składowy miasta ma trafić z miejscowego portu handlowego.