Reklamacje przy SPP. Bardziej sprawiedliwie dla kierowców

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Reklamacje dotyczące tzw. omyłek oczywistych będą brane pod uwagę - to główne zmiany w regulaminie szczecińskich stref płatnego parkowania.

Projekt uchwały w tej sprawie jest już gotowy i jest w porządku obrad najbliższej sesji w przyszłym tygodniu.



- O tym, że kierowcy są niesprawiedliwie karani, wielokrotnie mówili szczecińscy radni m.in. Edyta Łongiewska-Wijas. - Brakuje tu wyrozumiałości dla mieszkańców, którym pomyli się literka O z cyfrą np. 0.



Kierowcy, którzy się pomylą, nie są karani w Świnoujściu - o czym mówił w audycji "Czas Reakcji" rzecznik prezydenta tego miasta Jarosław Jaz. - Jeżeli to jest faktycznie pomyłka, która nie powtarza się zbyt często, to zostanie rozpatrzona pozytywnie dla klientów.



Do tej pory spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne w ogóle nie przyjmowała reklamacji dot. pomyłek. Teraz ma to się zmienić, ale kierowcy i tak zostaną ukarani tzw. opłatą dodatkową, tylko o połowę niższą niż standardowa, czyli minimum 50 zł.



- Powinno być jak w Świnoujściu - mówił członek komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, radny PiS Krzysztof Romianowski. - Każdemu zdarza się pomylić i tak będą ponosili jakaś karę, której de facto nie powinni ponosić.



Radni z tej komisji mają dyskutować nad projektem w najbliższą środę.