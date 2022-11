Medalowa zdobycz zapaśniczek z Kozielic na MP

Fot. www.facebook.com/Husaria Fight Team Kozielice/Warnice/Pyrzyce

Pięć medali, w tym dwa złote dwa srebrne i brązowy zdobyły zawodniczki klubu Husaria Fight Team Kozielice w Mistrzostwach Polski Młodziczek w zapasach do lat 14 zakończonych w Stargardzie.

Mistrzyniami kraju zostały Anita Przybył w kategorii wagowej do 46 kg i Wiktoria Pacyna w wadze do 70 kg. Srebrne krążki wywalczyły Amelia Laskowska w wadze do 39 kg oraz Sara Malkiewicz w wadze do 62 kg. Brąz w kategorii do 46 kg zdobyła Anastazja Kabzińska. Trenerem zapaśniczek z Kozielic wsi koło Pyrzyc jest Wojciech Antczak.



Husaria Fight Team Kozielice zajęła także 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski Młodziczek w zapasach. Wicemistrzynią Polski w zapasach młodziczek do lat 14 została Mirosława Diachyna z klubu Feniks Pesta Stargard. W finałowej walce o złoty medal w kategorii do 58 kg uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Stargardzie przegrała z Zuzanną Horbik z Bizona Milicz. Blisko zdobycia medalu była także Oliwia Jędrzejczak. Ostatecznie zapaśniczka Feniksa Pesty Stargard zajęła 5. miejsce w wadze do 42 kg.