Seria zwolnień w Akademii Sztuki. Jest nieprawomocny wyrok

Akademia Sztuki w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Akademia Sztuki w Szczecinie bezprawnie zwolniła pracowników - tak orzekł sąd. Zapadł wyrok w sprawie z powództwa Inspekcji Pracy w Szczecinie.

W lipcu ubiegłego roku, inspektorzy skierowali do sądu wniosek o ukaranie uczelni. Obejmował on trzy zarzuty - mówi Konrad Pachciarek, Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie.



- Te zarzuty dotyczą kwestii związanych z nieprawidłowościami, które stwierdziliśmy, w zakresie rozwiązywania umów o pracę z osobami, które były objęte szczególną ochroną, bo były osobami uzwiązkowionymi - dodaje Pachciarek.



Władze Akademii Sztuki w Szczecinie zwolniły dyscyplinarnie byłego rektora uczelni prof. Dariusza Dyczewskiego, mimo że broniły go związki zawodowe.



Solidarność działająca na uczelni uznała, że bezprawnie zwolnione zostały także inne osoby m.in. kanclerz Katarzyna Jaślarz i dr Marta Dziomdziora.



Sąd uznał, że rektor uczelni Mirosława Jermołowicz jest winna. Uczelnia musi zapłacić grzywnę w wysokości 6 tysięcy złotych i zwrócić koszty postępowania. Wyrok nie jest prawomocny.



Władze uczelni od początku utrzymywały, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.