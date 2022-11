Jako pierwsza usłyszała taką diagnozę... Pomóż Ali normalnie żyć

To pierwsze dziecko w Polsce, które usłyszało taką diagnozę. Alicja cierpi na PMNDS i potrzebuje pomocy.

10-latka z Polic diagnozę usłyszała rok temu, dzięki badaniom genetycznym, które wykonano w Niemczech. Dziewczynka ma syndrom spowodowany mutacją w genie CHD5.- Cierpi na całościowe zaburzenia rozwojowe - mówi pani Magdalena, mama Alicji: - Objawiające się akurat w przypadku Ali pod postacią padaczki, choroby schizoafektywnej, jest to połączenie schizofrenii z chorobą dwubiegunową, ubytkiem słuchu, stopniowym regresem intelektualnym, zaburzeniami zachowania, problemami kardiologicznymi czy ze wzrokiem.Ala potrzebuje całodobowej opieki. Na razie leczona jest tylko objawowo, do tego potrzebuje kosztownej rehabilitacji i opieki specjalistycznej.- Na to wszystko potrzeba pieniędzy, stąd zbiórka dla dziewczynki w Internecie -dodaje mama Ali: - Jest rehabilitowana, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, rehabilitacja, konie. Dodatkowo staram się robić wszystkie potrzebne badania. Wiem, że dzieci z tą mutacją mają problem z nerkami. Kiedy dowiedziałam się o diagnozie to pierwsze co, to zrobiłam jej USG nerek. Oczywiście prywatnie, bo czas gra tutaj dużą rolę.Mama zbiórkę pieniędzy dla dziewczynki założyła na portalu siepomaga.pl . Do uzbierania jest ponad 70 tyś. złotych.