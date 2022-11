Kibicie z regionu jadą na mundial. "Więcej niewiadomych niż wiadomych"

Kibice z regionu przygotowują się wyjazdu na mundial. W Katarze będą oglądać mecze z zegarkiem w ręku. Prawo w emiracie bardzo restrykcyjne. Ukaranym można zostać na przykład za spożywanie alkoholu czy niewłaściwy ubiór.

Przepisy na czas mistrzostw mają być złagodzone, jednak niewiele informacji dociera do fanów, którzy wybierają się do Kataru.Wszystkiego musimy dowiadywać się sami, a chaos informacyjny jest ogromny - mówi Dariusz Królikowski, szczecinianin, który wybiera się na mecze reprezentacji Polski z Meksykiem i Arabią Saudyjską.- Nie wiem, jak jest w Katarze. Na razie są same domniemania, opowieści, nasłuchy. Jest więcej niewiadomych niż wiadomych. Na ten moment mamy informacje o tym, co może nas tam spotkać, jakie grożą kary, w tym więzienia, za ubiór czy spożywanie alkoholu - podkreśla kibic.Sama wycieczka do Kataru nie należy do łatwych i tanich. Ceny noclegów w emiracie rozpoczynają się od 200 dolarów za noc, a ci, którzy wybiorą zakwaterowanie w innym miejscu i przyjazd na sam mecz, nie będą mieli dużo czasu na zwiedzanie.- W związku z tym, że wybraliśmy opcję przyjazdu tylko na mecz, będziemy zakwaterowani w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i mamy tylko 24 godziny na pobyt w Katarze. Musimy w ciągu 24. godzin, od momentu wjazdu, opuścić Katar. Przy wyjeździe na kolejny mecz, znowu będziemy musieli przechodzić taką samą procedurę - zaznacza Dariusz Królikowski.Mistrzostwa Świata w Katarze rozpoczną się w niedzielę meczem gospodarzy z reprezentacją Ekwadoru. Reprezentacja Polski swoje pierwsze spotkanie rozegra w przyszły wtorek z Meksykiem.