Nagrody dla najlepszych pracodawców w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Najlepsi pracodawcy w regionie nagrodzeni. Wyróżnienia przyznał Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

Podczas gali poznaliśmy między innymi laureata w konkursie na Pracodawcę Organizatora Pracy Bezpiecznej.



Największym wyzwaniem jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom obcojęzycznym - mówi przedstawicielka zwycięskiej firmy Albatros z Nowego Czarnowa.



- Dostosowujemy oznaczenia w firmie czy dokumentacje, by były zrozumiałe dla pracownika. Nasze działania skupiają się na profilaktyce. Przezorność to jest to słowo, które powoduje, że znajdujemy się dzisiaj w tym miejscu - mówi przedstawicielka.



Jak dodaje Okręgowy Inspektor Pracy Konrad Pachciarek, w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy kluczowa jest prewencja.



- Wychodzimy z szeroką ofertą edukacyjną dla młodzieży, która wchodzi na rynek pracy. Także do pracodawców, którzy mogą uczestniczyć w licznych konkursach i programach prewencyjnych, żeby jak najlepiej mogli realizować swoje ustawowe obowiązki - mówi Pachciarek.



Wśród laureatów konkursów znalazły się m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie i Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach.