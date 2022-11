Stargard otrzymał fundusze na poprawę dróg lokalnych

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

Ponad 1,5 mln zł otrzymało Miasto Stargard z rezerwy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

To środki na przebudowę jednej z nowych dróg lokalnych - mówi Rafał Zając, prezydent Stargardu.



- Mamy kompleksowo przebudować ulicę Chełmońskiego. Inwestycja potrzebna, bo jest to jedna z osiedlowych dróg, która czeka jakiś czas na to czeka. Bardzo się z tego cieszę. To jest ponad 1,5 miliona złotych, bo jest to typowa przebudowa drogi osiedlowej - mówi Zając.



Kolejne sto tysięcy złotych Stargard otrzymał na poprawę bezpieczeństwa na jednym z ruchliwych przejść dla pieszych.



- Podpisaliśmy umowę na wyniesienie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Niepodległości. Jest to kolejne tam przejście, które wymaga takiego specjalnego potraktowania, ze względu na dojście dzieci do przystanku autobusowego i do szkoły - mówi prezydent Stargardu.



Nowe wyniesione przejście dla pieszych powstanie w okolicach skrzyżowania z ulicą Witolda Gombrowicza.