źródło: Facebook / Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie źródło: Facebook / Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie źródło: Facebook / Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

Dwóch kłusowników, którzy łowili ryby w jeziorze Rymierowo zatrzymała Straż Rybacka w Szczecinku.

Byli to rybacy zatrudnieni przez byłego uprawnionego do rybactwa, z którym Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie rozwiązało umowę w sierpniu. Mimo tego pracownicy wciąż dokonywali odłowów.



Policja zabezpieczyła sieci rybackie o łącznej długości ponad 3 tysięcy metrów kwadratowych. Mężczyznom grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.