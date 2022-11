Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

100 kotów czeka na adopcje w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej pod Szczecinem.

Jak informuje dyrekcja zwierzęta są "zaszczepione, odrobaczone, zaczipowane i gotowe do przytulania". Koty są w różnym wieku, najmłodsze mają zagwarantowaną sterylizacje lub kastracje przez pół roku od dnia adopcji.



Schronisko jest czynne od poniedziałku do soboty od 10:30 do 15:30.