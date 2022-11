Wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej. Unikat z Borzysławca [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Rep. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Rep. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Rep. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Niezwykła historia kryje się w zachodniopomorskiej wsi związana z tym świętem. W Borzysławcu pod Goleniowem znajduje się jedyny w Polsce obraz Matki Bożej Ostrobramskiej stworzony z ziaren zboża na wzór oryginału z Wilna.

65 lat temu stworzył go Antoni Cieplak, pracownik Domu Kultury w Stepnicy.



Inicjatywa nie spodobała się komunistycznym władzom, bo na inaugurację obrazu przyszło więcej osób niż na pochód pierwszomajowy w Goleniowie, przez co autor poniósł ogromne konsekwencje.



- Przez ten fakt pan Cieplak był dyscyplinarnie zwolniony z pracy - wspomina ksiądz Adam Staśkowiak z Borzysławca.



Obraz jest niezwykły jeszcze pod jednym względem. Dzieło przetrwało 65 lat w stanie nienaruszonym.



- Co się na polu urodziło, to tam było wkomponowane. Kleju nie było, ojciec sam zrobił z mąki i przez tyle lat to nie spleśniało - zaznacza Jan Cieplak, syn artysty.



Obraz jest wpisany do rejestru zabytków.