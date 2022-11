Świnoujście. Terminal dla morskich elektrowni wiatrowych

Na początku roku będzie gotowy projekt budowy terminala instalacyjnego dla morskich elektrowni wiatrowych w Świnoujściu. Ma on powstać dla Orlenu.

Port ma wybudować dwa nabrzeża i tor podejściowy.- Natychmiast po zakończeniu prac projektowych uruchomimy przetarg na wykonawcę części infrastruktury dostępu, czyli akwatorium oraz samego nabrzeża - zapowiada Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.To będzie pierwszy port instalacyjny w Polsce. Jego budowa w Świnoujściu była tańsza niż w Trójmieście.- To był niezwykle intensywny wyścig o to, gdzie ten pierwszy off-shore'owy port powstanie. Podróż trwała od portów trójmiejskich i Ustki, a zakończyła się w Świnoujściu, co jest dla nas niezmiernie ważną informacją - przyznaje wiceminister infrastruktury, Marek Gróbarczyk.Port ma zająć 23 hektary. Planuje się budowę dwóch nabrzeży o długości 242 metrów i trzeciego w opcji. Nabrzeża będą przystosowane do głębokości 12,5 metra.