Stomatolog przed sądem. Wyłudził tysiące złotych

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Wyłudził prawie 50 tysięcy złotych z Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Mężczyzna dopuścił się 300 przestępstw oszustwa - teraz stanie przed sądem. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło w 2008 roku. 63-letni dentysta miał wykonywać zabiegi refundowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak ustalili śledczy, w rzeczywistości ich nie wykonywał lub wykonywał prywatnie, za opłatą.



Zgłaszał je jednak jako wykonane za środki NFZ. Sprawa wyszła na jaw podczas weryfikacji danych przez pracowników Funduszu.



W rezultacie podejrzany dopuścił się 300 przestępstw oszustwa, w tym także usiłowania, w wyniku których doprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46 tysięcy złotych.



Mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia.



Grozi mu teraz do ośmiu lat więzienia.