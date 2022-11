Muzeum Pogoni zyskało kolejne cenne pamiątki

Pamiątki wielokrotnej reprezentantki Polski w piłce ręcznej Stefanii Tobiasz trafiły do tworzonego Muzeum Pogoni Szczecin.

Ich zawartość - aż do kwietnia przyszłego roku - będzie jednak okryta tajemnicą...Podobnie jak pamiątki przekazane kilka dni temu przez byłych już piłkarzy i trenerów sekcji piłki nożnej - mówi Michał Tobiasz, specjalista do spraw klubowego muzeum.- Dostaliśmy też ciekawe eksponaty od trenera Jana Juchy, który między innymi szkolił podczas wicemistrzowskiego sezonu. Mamy również przekazaną ciekawą pamiątkę od pana Janusza Studzińskiego. Bardzo ciekawie to się zaczyna przedstawiać... Aczkolwiek dalej czekamy, bo wiemy, że wiele różnych rzeczy jest ukryte czy to u piłkarzy, czy kolekcjonerów. Liczymy wciąż na wasze wsparcie - apeluje Tobiasz.Osoby, które zechcą przekazać swoje pamiątki do klubowego muzeum powinny skontaktować się z Michałem Tobiaszem poprzez e-mail: muzeum@pogonszczecin.pl.