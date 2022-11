Młodzież czyta Mickiewicza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: W.Ochrymiuk, K.Koził. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Różne fragmenty twórczości Adama Mickiewicza przedstawiali dziś w Książnicy Pomorskiej uczniowie z zachodniopomorskich szkół.

To akcja pod hasłem "Młodzież czyta utwory Mickiewicza". W dzisiejszym czytaniu wzięło udział 200 uczniów z 33 zachodniopomorskich szkół.



- Prezentujemy "Pana Tadeusza", jesteśmy ze Świnoujścia, z Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I. Nasza szkoła od lat już bierze udział w tym wydarzeniu. To będzie fragment dość komiczny, dotyczy historii o Domejce i Dowejce. Opowiada o wydarzeniach, które dotyczą tych dwóch postaci - tłumaczy jeden z uczestników.



- Chodzi nam o to, aby młodzież po prostu czytała - mówi Lucjan Bombolewski, dyrektor Książnicy Pomorskiej: - To jest kontakt z drugim człowiekiem, poprzez słowo zapisane, kontakt z drugim intelektem, z inną wrażliwością. Bez tego kontaktu, jesteśmy trochę ubożsi, a o to bogactwo - budowane poprzez kontakt za pośrednictwem literatury - nam chyba najbardziej chodzi. Nam - bibliotekarzom, nam - nauczycielom.



W tym roku obchodzimy dwusetną rocznicę wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.