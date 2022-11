Myśliwy, który postrzelił organizatora polowania pod Kołobrzegiem usłyszał zarzuty. To 35-letni Francuz, Aurelein L.

Odpowie za nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 3 lat więzienia.Do zdarzenia doszło w sobotę. W wyniku postrzału poszkodowany trafił do szpitala. Zostało mu amputowane podudzie. Mężczyzna był naganiaczem podczas polowania. Zostało one zorganizowane przez koło łowieckie dla grupy Francuzów.Wobec podejrzanego zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 30 tys. zł. Obaj mężczyźni w czasie polowania byli trzeźwi.