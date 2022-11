Kominiarz ze Szczecina alarmuje. "To tylko pogarsza sprawę" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

O kominy dbają tylko ci, którzy muszą to robić - mówił Daniel Okruch w "Radiu Szczecin na Dzień Dobry".

Kominiarz ze Szczecina podkreślał, że mieszkańcy stolicy Pomorza Zachodniego najczęściej zajmują się kominami i wentylacją na własną rękę, co tylko pogarsza sprawę.



- Generalnie dbają ci, co muszą, albo ci, co wiedzą. Bo ci, którzy nie wiedzą, nie chcą dbać, nie zapraszają nas. Uważają, że sami zrobią lepiej to, co my powinniśmy zrobić, ale niestety nie pamiętają o przykrych konsekwencjach. Wygląda na to, że kontroli jest coraz więcej, dlatego że przepisy trochę ewoluują. W dobie cyfryzacji czuwa nad nami widmo, że będziemy zaglądać do każdego - powiedział kominiarz.



Zdarza się, że dla oszczędności palimy w piecach paliwem złej jakości lub materiałami niebędącymi opałem. Kominiarze ostrzegają, że zwiększa to ryzyko wzniecenia pożaru.