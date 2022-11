Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nie odstępujemy od granicy z Białorusią, a kiedy będzie trzeba, wyślemy tam kolejne siły - zaznacza w rozmowie z Radiem Szczecin major Błażej Łukaszewski z 12. Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina.

Mundurowi bacznie obserwują sytuację na granicy z Białorusią. Prób nielegalnego forsowania granicy jest coraz więcej - zaznacza Łukaszewski.



- Sytuacja jest dużo spokojniejsza niż rok temu, ale tych incydentów przybywa. Jeżeli sytuacja będzie o wiele bardziej napięta, w każdej chwili możemy dosłać tam kolejne zgrupowania i zwiększyć nasze stany. Jeżeli tylko Straż Graniczna będzie nas potrzebowała, jesteśmy na to gotowi - mówi Łukaszewski.



Straż Graniczna podaje, że to białoruscy żołnierze instruują migrantów, jak nielegalnie przekroczyć granicę. W październiku odnotowano ponad 2 tysiące prób przejścia z Białorusi do Polski.