Śmieci. Będzie drożej

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Podwyżka opłat za wywóz śmieci o 10 procent w programie najbliższej, przyszłotygodniowej sesji szczecińskiej Rady Miasta.

Jak informowali urzędnicy podczas środowych obrad komisji gospodarki komunalnej, w systemie, w którym rozliczamy się według zużytej wody za metr bieżący, po zmianach zamiast 9 złotych 30 groszy - zapłacimy 10 złotych 30 groszy. Z kolei w domkach jednorodzinnych zamiast 105 złotych, zapłacimy 115 złotych.



Zmienią się także opłaty za pojemniki do segregacji; w zależności od pojemności będą kosztowały o około 10 złotych więcej.



Magistrat informuje, że jest już po przetargach na wywóz śmieci i z szacunków urzędników wynika, że dzięki podwyżce do budżetu wpłynie w sumie 152 miliony złotych, co powinno pokryć koszty bez konieczności uzupełniania ewentualnych niedoborów z budżetu Szczecina.



Wcześniej system miał się nie bilansować, bo szczecinianie zużyli mniej wody. A z racji inflacji i podwyżek cen paliw zmieniły się koszty funkcjonowania firm, które stanęły do przetargów.



W komisji przeciw tej propozycji uchwały zagłosowało trzech opozycyjnych radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości. "Za" było 6 radnych ze współrządzących miastem klubów Koalicji Samorządowej i Koalicji Obywatelskiej. Opinia komisji nie jest wiążąca, prawdopodobnie jednak koalicjanci zgodzą się na podwyżki na sesji w najbliższy wtorek, 22 listopada.