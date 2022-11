SPP w Szczecinie. Od tych pomyłek będzie można się odwołać

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kierowcy będą mogli złożyć reklamację, gdy pomylą się przy wypełnianiu biletu w szczecińskiej Strefie Płatnego Parkowania.

Stosowną poprawkę do regulaminu SPP radni będą głosowali w najbliższy wtorek 22 listopada.



Urząd wymienił cztery rodzaje takich pomyłek, od których będzie można się odwoływać: brak jednego znaku, cyfry bądź litery - to również przestawiony jeden znak, bądź wpisany jeden za dużo. Wreszcie, czwarty rodzaj pomyłki to błędy w rodzaju zero zamiast litery O.



Inną proponowaną zmianą jest zmniejszenie o połowę opłat dodatkowych za brak biletu. W określonej sytuacji: ponieważ w Szczecinie funkcjonują trzy obszary: SPP, Strefa Zamieszkania Stare Miasto oraz Płatne Parkingi Niestrzeżone, zdarzało się, że nie płacił za postój w tym parkomacie, co trzeba. Po zmianie w takiej sytuacji otrzyma połowę kary.