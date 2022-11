RSnW: nie wydarzyło się nic, co zagrażałoby bezpieczeństwu państwa

Trzeba było się liczyć z tym, że do takiego zdarzenia dojdzie - mówił jeden z gości audycji "Radio Szczecin na Wieczór", generał Waldemar Skrzypczak. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Polskie służby, wspierane przez amerykańskich specjalistów, pracują nad wyjaśnieniem przyczyn eksplozji, do której doszło we wtorek przy granicy z Ukrainą. Zginęło dwóch Polaków. Rosja odcina się od sprawy uważając, że to prowokacja strony ukraińskiej.