100 tysięcy złotych trafi do stargardzkich klubów sportowych.

To kolejna transza, którą na zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży przeznaczyli urzędnicy.

Pieniądze trafią m.in. do klubów, które zajmują się sportami i sztukami walki, piłką nożną, siatkówką, koszykówką czy lekkoatletyką.



Dzięki zastrzykowi finansowemu będą one mogły zorganizować dodatkowe treningi dla młodych sportowców. Dofinansowanie pochodzi z programu Szkoła, Rodzina, Środowisko.