Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Każde dziecko zasługuje na to, by na święta Bożego Narodzenia dostać wymarzony prezent. Dlatego Szkoła Podstawowa nr 61 w Szczecinie organizuje akcję "Paka dla dzieciaka" dla najbardziej potrzebujących uczniów.

- Żeby sprawić radość dzieciom w czasie świąt, ale taką rzeczywiście wyjątkową radość. Chcieliśmy usłyszeć takie westchnienie dzieci, które dostają to, o czym marzą - mówi Bogdan Chęć, dyrektor SP61 w Szczecinie.



Dla dzieci zbieramy nowe zabawki, gry i książki, które później trafią do uczniów - dodaje Natalia Kociubińska, pedagog szkolny.



- Zbiórka trwa do 15 grudnia. Zabawki i prezenty można przynosić do nas do szkoły, do sekretariatu, lub kontaktować się ze mną bezpośrednio, bo mogę chętnie podjechać i odebrać to, co jest do przekazania - mówi Kociubińska.



Akcja odbywa się po raz trzeci. Rok temu udało się przygotować ponad 30 paczek. Każdy, kto chciałby pomóc, powinien kontaktować się ze szkołą.