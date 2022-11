Zbliża się zima i coraz bardziej potrzebna będzie pomoc dla osób ubogich i potrzebujących. Pomóc można też dzieląc się ciepłą odzieżą. Zachęcają do tego inicjatorzy akcji "Miejski Zwieszak" w Wałczu w woj. zachodniopomorskim.

Jak mówiła w Polskim Radiu Koszalin Patrycja Malinowska, jedna z opiekunek "Zwieszaka", już od kilku lat na targowisku w centrum miasta można zostawić kurtki, czapki i szale dla tych, których nie stać na ich zakup.



- Można przynieść rzeczy, których już się nie używa. Oczywiście, rzeczy w dobrym stanie, żeby ktoś, kto je weźmie mógł korzystać jak najdłużej. Pomagamy w ten sposób osobom potrzebującym, ale nie tylko. Przyświeca temu idea "zero waste", czyli nie marnujemy; jeśli z czegoś nie korzystamy, to nie tylko osoby potrzebujące mogą korzystać ze "Zwieszaka", ale też osoby, które mają ochotę coś wziąć. Może w przyszłości coś przyniosą. Wiemy, że na pewno będzie to wykorzystane i że dużo osób korzysta, przychodzi i pyta o ciepłą odzież - powiedziała.



Przy "Miejskim Zwieszaku" na targowisku w Wałczu stoi też “lodówka społeczna”, w której można zostawić przydatną do spożycia żywność dla potrzebujących.