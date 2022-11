Kilkunastu nowych policjantów złożyło ślubowanie w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia R.Stachnik [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ślubowanie 18. nowych policjantów odbyło się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. To dziewięć kobiet i tyle samo mężczyzn.

Zanim funkcjonariusze podejmą codzienną służbę, odbędą 7-miesięczne przygotowujące szkolenie podstawowe. O tym, dlaczego watro wstąpić w szeregi policji, opowiadają świeżo upieczeni mundurowi.



- Trzeba raczej urodzić się z tym, żeby zdecydować się iść do policji. Na pewno jest to ciężka praca, trzeba mieć silną psychikę - mówi posterunkowy Mateusz Kuszewski. - Kobiety muszą wykazywać się podwójną odwagą i siłą niż mężczyzna. Chciałabym być w wydziale do spraw nieletnich - mówi policjantka.



To kolejna grupa funkcjonariuszy, która zasiliła szeregi zachodniopomorskiej policji - mówi nadinspektor Tomasz Trawiński, komendant wojewódzki policji w Szczecinie.



- Każdy policjant na ulicy, realizujący inne zadania, chociażby służby kryminalnej czy dochodzeniowej, to jednak lepsza efektywność, a przede wszystkim wzrost poczucia bezpieczeństwa - mówi Trawiński.



Nabór kandydatów do policji wciąż trwa i planowane są kolejne przyjęcia.