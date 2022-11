W Trzebieży oddano do użytku nowe nabrzeże [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

W porcie rybackim w Trzebieży oddano do użytku nowe nabrzeża. Koszt inwestycji to 5 milionów złotych.

W sumie rybacy dostali do użytku prawie 200 metrów nowych nabrzeży - mówi kapitan portu Trzebież Radosław Pawlik. Nabrzeża są przystosowane do niskich łodzi rybackich, które łowią na Zalewie Szczecińskim.



- Nie jest to niskie nabrzeże, jest właściwe. Jego wysokość jest odpowiednia do bezpiecznego przeładunku i cumowania jednostek. Jest to ostatnie nabrzeże, które wymagało remontu i inwestycji. Obecnie mamy wszystkie nabrzeża czynne i w ciągłej eksploatacji - mówi Pawlik.



Pierwsze łodzie już cumują. W Trzebieży działa około 30. rybaków zalewowych - mówi Remigiusz Szklarski.



- Pewnie, że się przyda, jest o wiele lepszy. Poprzednie było bardzo zniszczone. Jest niższe, bo trzeba wyładować rybę czy sieci. Poprzednio było jeszcze niżej, ale akurat to nie było zbyt dobrze, ponieważ jesienią przy cofkach wychodziła woda - mówi rybak.



W ramach inwestycji powstał też slip.



Nabrzeża w Trzebieży wybudowano w ramach modernizacji małych portów. Inwestycje prowadzone są w Lubiniu, Niechorzu, Mrzeżynie i Trzebieży. Cały program ma kosztować 45 milionów złotych.