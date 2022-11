Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Miasto po raz kolejny szuka dostawców sprzętu dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Lista sprzętów i urządzeń, która ma trafić do TOZ-u liczy prawie 90 pozycji. Znajdują się na niej m.in. weterynaryjny monitor parametrów życiowych, mikroskop biologiczny, aparat do biochemii, weterynaryjny analizator do hematologii, stół chirurgiczny, a także klatki, smycze oraz transportery.



Ostateczny termin składania ofert mija 22 listopada.