Jest umowa na realizację drogi S6 na odcinku Sławno - Słupsk. Nowa trasa o długości blisko 23 km będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku.

To jednocześnie ostatnia umowa na realizację drogi S6 pomiędzy Szczecinem a Gdańskiem. Inwestycję zrealizuje firma Stecol. Wartość kontraktu to ponad 700 milionów złotych. Oddanie drogi do użytkowania zaplanowano na 2025 rok.