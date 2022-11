Trzebież. Rybacy zakończyli sezon i są zadowoleni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Koniec sezonu dla rybaków łowiących na Zalewie Szczecińskim. Wyciągają oni sieci oraz łodzie na ląd. Nowy sezon zgodnie z pozwoleniami rozpocznie się 1 marca.

- To są żaki, ostatnie sieci, jakie zostały wyciągnięte z wody. Na to łapiemy. Mamy zezwolenie do końca listopada; musimy się zwijać. Czy są jeszcze rybacy?! Jak widać - są. W tej chwili zostało jeszcze 30 zespołów, z czego część - prawdopodobnie - w ciągu dwóch lat odejdzie z zawodu - przewiduje rybak z Trzebieży, Remigiusz Szklarski.



W marcu rybacy będą musieli po raz kolejny przez wiele godzin ustawiać sieci w wodach Zalewu Szczecińskiego.



W tym roku w Zalewie Szczecińskim było więcej ryb niż w poprzednich sezonach. Prawdopodobnie było to spowodowane pracami pogłębiarskimi.