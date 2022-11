Zima za pasem, kolejka po wymianę opon gwarantowana [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mamy już pierwsze oznaki zimy, co oznacza, że wulkanizatorzy mają ręce pełne roboty. Wszyscy, którzy odkładali zmianę opon na zimowe na ostatnią chwilę stoją teraz w długich kolejkach, czasem nawet do dwóch godzin.

- Stoję już 1,5 godziny i pewnie poczekam jeszcze z pół godziny. Powinienem to był zrobić ze dwa tygodnie temu. Wtedy nie było takich kolejek. Nie mam wyjścia, nie myślałem, ale jak zobaczyłem, że mają być minusowe temperatury - mówią kierowcy, którzy dziś zdecydowali się na wizytę w zakładzie wulkanizacyjnym.



Co prawda zmiana opon na zimowe nie jest nakazana polskim prawem, inaczej jest, na przykład, w Niemczech i w Czechach, gdzie za jazdę na letnich oponach w nieodpowiednich warunkach możemy zostać ukarani mandatem. Dodatkowo, letnia opona pod wpływem niskich temperatur może twardnieć, co doprowadza do powstawania pęknięć.